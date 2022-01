Jessa - Zadranka na Dori '22: Najvažnije je dobro se zabaviti i uživati u svakom djeliću procesa

Jessica Atlić-McColgan, ili jednostavno Jessa, mlada je zadarska predstavnica na Dori '22, izboru za hrvatsku pjesmu za pjesmu Eurovizije, koji će se održati 19. veljače u Opatiji

Jessa nastupa pod rednim brojem 4, a pobjednik ili pobjednica tog izbora predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu 2022., u svibnju u talijanskom Torinu.

Ova mlada pjevačica prekrasnog glasa pobjednica je prve sezone popularnog hrvatskog talent showa “Zvijezde”. Trenutno živi u Dublinu, a u razgovoru s njom doznali smo da je do nastupa na Dori, za kojeg se posebno priprema, objavila i novi singl na engleskom jeziku “Would you”.

Kakva je reakcija bila kad si doznala da je pjesma prihvaćena za Doru?

- Iskreno, kada me je nazvao moj producent Silvio Pasarić, morala sam mu spustiti slušalicu, jer sam u to vrijeme pisala svoj završni seminar kojeg sam trebala pregledati prije slanja na ocjenjivanje i bila sam u stisci s vremenom, nisam imala vremena pričati. Doslovno, ušlo u jedno uho, izašlo iz drugog. Kada me je ponovno nazvao nakon par sati, i kada sam na društvenim mrežama vidjela hrpu poruka vezanih za Doru, postala sam svjesna da sam učinila veliku stvar – biti izabrana među 14 finalista od ukupno 184 prijave. Naravno, osjećala sam se uzbuđeno, nestvarno i ponosno u isto vrijeme.

Pjesma nosi naziv "My next mistake". Možemo li iz nje pročitati neke osobne elemente ili?

- Svaka moja autorska pjesma ima malo istine u sebi. Uvijek sam pisala o svojim osjećajima, događajima koji su se dogodili meni ili mojim prijateljima. Volim se našaliti i reći da je pisanje pjesama za mene neka vrsta terapije. U svakom slučaju, jeftinije je od terapije. Uzmem papir i olovku, svoja razmišljanja pretočim u pjesmu i na taj način sve te emocije izbacim iz svog sistema. Tako i pjesma My Next Mistake, s kojom se predstavljam na Dori, predstavlja jedan dio životne priče. Sigurna sam da će se neki prepoznati u riječima ove pjesme. Nema tko se nije zapitao, barem jednom u životu, je li on/ona moja sljedeća pogreška.

Koja je ekipa radila na pjesmi i čija je ideja bila prijaviti se za Doru?

- Ovo je moja autorska pjesma, za koju sam napisala tekst i glazbu, koju sam kasnije u studiju dorađivala s producentom Silviom Pasarićem. On se pojavljuje kao producent na nekoliko mojih pjesama s prvog albuma "Dobar je osjećaj" koji je izašao prije godinu dana. Suradnja s njim je izvrsna. Jako je bitno osjećati se opušteno u studiju dok se snimaju vokali, a ja se upravo tako osjećam svaki put. Osjećam se kao doma, glazbeno se razumijemo i to je meni jako važno. Prijavio me Silvio u zadnji trenutak, kako to obično biva. Dobio je email od HRT-a s napomenom da je ostalo još 48 sati za prijavu, pa eto, "ako imate koju… pošaljite."

Sprema li se neka posebna koreografija, outfit?

- Jako puno se radi na svemu, cjelokupnom izgledu i nastupu. Imam dobar tim kojem vjerujem i koji ima sluha za sve moje ideje. Najvažnije je dobro se zabaviti i uživati u svakom djeliću procesa zvanog "Idemo na Doru". Detalje nastupa još vam ne mogu otkriti, ali vam mogu reći da će biti zabavno na pozornici.

No prije Dore, već je vani jedna druga tvoja pjesma. O čemu se točno radi?

- Da, upravo je izašla moja nova pjesma Would You iz takozvanog "irskog perioda". Druga je u nizu koju sam izdala 2021. godine. Ponovno surađujem s producentom Pasarićem. Pjesma govori o propitivanju naših odluka. Čovjek uči svakim danom svog života. Razmišlja o odlukama, propituje ih. Svakodnevno se pitamo jesmo li ispravno odlučili, da se situacija ponovi bismo li izabrali točno taj put ili neki drugi… To je jednostavno u suštini ljudskog odrastanja, življenja, jer nas je briga. Jer želimo izvući najbolje iz situacije i naučiti iz svojih postupaka. Želimo sljedeći korak na životnom putu zakoračiti odlučno i s naučenom poukom iz prethodnih iskustvenih situacija. Često dobijemo odgovor koji ima smisla tek kada se vremenski i osobno distanciramo od neke situacije ili osobe.

Otkad si pobijedila u showu, na koji se način tvoj život promijenio?

- "Zvijezde" su mi svakako pomogle u smislu dobivanja ugovora s diskografskom kućom. Tada sam završavala srednju školu, bila sam maloljetna te mi je bila potrebna pomoć u snalaženju u ovoj glazbenoj industriji. Ja sam imala tim koji se brinuo o svemu, jer mi je sve bilo nepoznato. Zajedno smo radili na mom albumu prvijencu. Ponekad je bilo potrebno napraviti kompromise. Kao, npr., u to vrijeme kad sam ja htjela stvarati i izdavati svoje pjesme na engleskom jeziku, nije bila uobičajena pojava da hrvatski izvođači pjevaju na engleskom. Vidim da se to ubrzano mijenja i to mi je drago. Hrvatski jezik je lijep, ali ako želite da vas šira publika "čuje i razumije", najbolja opcija je engleski jezik. Meni je engleski na ravnopravnom mjestu s hrvatskim s obzirom na porijeklo mojih roditelja tako da mi stvaranje glazbe u tom smjeru ne predstavlja prepreku.

Koliko ti je bitna glazba u životu?

- Glazba je dio mene, prati me svakodnevno u svakoj prilici. Nekako se kroz glazbu najbolje i najlakše izražavam. Kao što sam rekla, izvrsna terapija! Sjećam se svojih tinejdžerskih godina… Kao svaki teenager prolazite kroz vrijeme kada razgovor s roditeljima nije više "cool" i kada se zatvarate u svoju sobu, da ne spominjemo lupanje vratima. (Hahaha) E, moji roditelji su znali kakvog sam raspoloženja po glazbi koju sam svirala i pjesmama koje sam pisala. Na taj način sam "komunicirala" s njima.

Jesi zadovoljna zasad kojim smjerom ide tvoja karijera?

- Mislim da se sve odvija onako kako treba. U prvim godinama moje karijere imala sam ugovor s diskografskom kućom Dallas, s njima sam snimila svoj prvi samostalni album. Kroz taj period upoznala sam mnogo glazbenika, producenata, ostvarila kontakte koji mi danas pomažu u mom neovisnom putu kroz glazbeni svijet. S obzirom na to da studiram u Irskoj i nisam često u Hrvatskoj, stvaram glazbu po tempu koji odgovara meni. Neovisnost mi je dala odriješene ruke da izdajem pjesme koje meni nešto znače, moje autorske. Usput se školujem biti producent tako da sve "tips and tricks" koje pokupim od svojih mentora mogu primijeniti na svoju glazbu.

Trenutno živiš u Dublinu?

- Oduvijek sam željela biti uključena u cijelosti u kreativni proces stvaranja glazbe. Zanimalo me što se to događa nakon što snimim vokale u studiju, na koji način se pjesma producira i dovodi do faze radijske spremnosti. Zbog toga sam odlučila studirati audio inženjerstvo. Kako dolazim iz hrvatsko-irske obitelji, a u Hrvatskoj ne postoji takav fakultet, nije bilo čudno što sam odabrala Pulse College u Dublinu. Predavanja i praktična nastava održava se u svjetski poznatom Windmill Lane Recording Studios u kojem su svoje albume snimale svjetski poznate face poput U2, Kylie, The Cranberries, The Script, Ed Sheeran… Posebna je privilegija učiti od ljudi koji su sudjelovali u stvaranju njihovih albuma. Tako da uživam u svakom trenutku i upijam od mentora svaku sitnicu koju ću, nadam se, uskoro primjenjivati i u svojoj glazbi. Želja mi je vratiti se u Hrvatsku i nastaviti stvarati svoje pjesme. Tko zna, možda jednog dana otvoriti svoj studio. Podržati na svoj način kantautorsku i producentsku scenu hrvatskih glazbenica.

