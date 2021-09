Bogat jesenski program u Kinu Sv. Filip i Jakov: Igraonice, izložbe i svirke

#košarka

Održana Glavna skupština KK Zadar

Otvorio ju je g. Luka Peranić, predsjednik Skupštine, usvojen je dnevni red te utvrđen popis sudionika na Skupštini. Nakon toga data je informacija o isteku mandata svim članovima NO te donešena odluka o izboru novih članova NO, a to su: Luka Kolanović, Marin Gulan, Danijel Mikulić, Tomislav Longin, Dario Mamić, Dino Martinović i Robert Izidor Majić.