Obnovom crkve i kompleksa sv. Nikole Zadar će dobiti važnu turističku atrakciju

Ovaj prostor na iznimnoj lokaciji u zadarskom starom gradu svjedočio je burnoj prošlosti i godinama je stajao zapušten, i kao takav bio nimalo atraktivan domaćem stanovništvu, a pogotovo brojnim turistima.

Posljednji dan 2022. godine datum je do kojeg treba završiti projekt obnove kompleksa i crkve sv. Nikole, jednog od kapitalnih projekata koji se odvijaju u gradu Zadru. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna kuna, od čega je 85 posto sufinancirano iz europskih sredstava, odnosno iz Fonda za regionalni razvoj kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija“, a ostatak je osiguran iz sredstava Ministarstva kulture i medija, piše na stranicama TZ Zadra.

Ovaj prostor na iznimnoj lokaciji u zadarskom starom gradu svjedočio je burnoj prošlosti i godinama je stajao zapušten, i kao takav bio nimalo atraktivan domaćem stanovništvu, a pogotovo brojnim turistima.

Završetkom obnove grad će dobiti prostor otvoren prema javnosti koji će napokon imati ulogu kakvu zaslužuje i biti valoriziran na dobrobit Zadrana, ali i svih koji dođu u grad.

- Osnovni cilj projekta je obnova kompleksa sv. Nikole i njegova valorizacija u turističkom smislu, za turiste, građane grada Zadra i sve ostale koji će posjetiti ovaj kompleks, ali i u smislu povećanja zaposlenih unutar turističkog segmenta Zadarske županije. Inače, partner na projektu je Turistička zajednica grada Zadra koja je zadužena za promidžbu i vidljivost projekta – rekao je dr.sc. Mladen Pešić, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.

Osim obnove i same valorizacije kompleksa, cilj je i građevinska obnova crkve sv. Nikole i bivšeg samostana koji je okruživao crkvu.

- Ono što će se po završetku projekta dobiti je obnova crkve koja će u unutrašnjosti imati različite sadržaje, odnosno možemo reći da će biti podijeljena na dva dijela. Prizemni dio će i dalje biti otvorenog tipa u prostoru u kojem će se održavati izložbe, koncerti, konferencije, kino projekcije i ostali sadržaji. Gornji dio crkve sa svoje dvije galerije bit će uređen na način da će tu biti prezentacija aktivnosti u podvodnoj arheologiji i rada Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju, naših aktivnosti, istraživanja te promocije UNESCO-ve Konvencije za zaštitu podvodne kulturne baštine, sve na način da će se izložiti određeni materijali koje mi u našim radionicama već restauriramo, ali i ciljani sadržaji vezani uz neke virtualne digitalne tehnologije, primjerice, virtualni ekrani, 3D naočale koje će posjetitelji moći koristiti i uživati u tome, dodaje.

No, osim same bivše crkve, u kompleksu će biti i još nekoliko objekata. U prijemnoj zgradi gdje će se prodavati ulaznice, suveniri, i imat će malu malu knjižaru. Dakle, bit će to prijemna točka gdje će posjetitelji imati prvi doticaj s kompleksom.

Nadalje, otvorit će se i prezentacijski paviljon u kojem će se također moći organizirati izložbe, ali njegova će prvenstvena funkcija biti ta da se u njemu odvijaju eksperimentalne radionice vezane uz arheologiju i podvodnu arheologiju.

- U planu već imamo sadržaje, poput restauracije određenih materijala i obnove tradicionalnih brodova, gdje bi ljudi koji dođu ovdje osobno mogli sudjelovati u tim radovima. Primjerice, imamo u planu obnovu nekog broda gdje bi jedna stručna osoba tu bila zaposlena, ali u isto vrijeme bi ljudi mogli dolaziti i sami isprobati kako se to radi. To bi bio sadržaj koji bi ljudima približio podvodnu arheologiju na način kako je mi doživljavamo i probaju nešto praktično. Naravno, bilo bi to orijentirano i na školsku djecu koja bi organizirano dolazila, informira ravnatelj Centra.

Svakako je i jedan od ciljeva povećanje broja posjetitelja i približavanje kulturnoj baštini, inovativno predstavljanje bogatog arheološkog materijala i ukazivanje na bogat izvor sadržaja.

- Mi se bavimo podvodnom arheologijom, ali nema svatko pristup toj materiji i ne može svatko vidjeti ono što mi vidimo, tako da ćemo pokušati ljudima približiti neke stvari koje radimo, rekao je pešić za TZ.

Osim toga, radi se i dormitorij za studente koji će se obučavati u Centru, s obzirom da je i obuka studenata koji dolaze iz cijelog svijeta jedan od segmenata njihovog rada. U dormitoriju će biti smješteni studenti, ali i ljudi koji bi provodili edukacije.