Niti čudesna partija Thompsona nije spasila Zadar poraza od Mornara u Krešinom domu

U 11. kolu AdmiralBet ABA lige večeras su u Krešinom domu košarkaši Zadra poraženi od direktnog konkurenta u borbi za ostanak u ligi, momčadi barskog Mornara rezultatom 71-76 i ostali su na dnu ljestvice sa skorom od 2 pobjede i 9 poraza.

S obzirom na značaj utakmice momčadi su krenule vrlo sporo, reklo bi se čak fjakasto. Što drugo reći kad je nakon punih 7 odigranih minuta na semaforu svijetilo rukometnih 6-6. Poveli su Zadrani s 4 uzastopna poena Cartera, uzvratili gosti s 4 uzastopna poena Lazića, na koš Thompsona je odgovorio Miković. Ipak, utakmica se pokrenula u posljednje 3 minute kada su gosti tricom Mikovića poveli, da bi Zadar uzvratio tricom Drežnjaka i košem Junakovića. Egal je bio do 13-13 a tada su gosti košem Lazića i tricom Jeremića četvrtinu zaključili vodstvom 13-18.

Kada su gosti shvatili da večerašnji Zadar nije nikakav bauk, ubacili su brzinu više i serijim 12-2, prvo s 4 poena Mikovića da bi nakon toga tricama Gordića i Jeremića i naposlijetku zakucavanjem Smitha otišli na ogromnih +15, 15-30 nakon 2 i pol minute igre u drugoj dionici. Nakon minute odmora koju je pozvao Anzulović napokon je uslijedila reakcija njegovih momaka i prvo mini serijom 6-0 koju tricom zaključuje Mavra, smanjuju na -9, a tada minutu odmora uzima Pavičević.

Pomoglo je nakratko jer je Jeremić zabio tricu za povratak na +12 gostiju, ali tada se Zadranima ukazuje do tad prilično nevidljivi Thompson koji s 5 uzastopnih poena smanjuje na 27-33 a nakon jednog pogođenog od tri upućena bacanja Cartera, Thompson zabija nove koševe nakon Marčinkovićeve krađe za -3. Nakon koša Gordića Thompson zabija i tricu za 33-35 no do isteka 20. minute Miković zabija tricu a Mavra samo jedno bacanje za konačnih 34-38.

Zadar je nakon -15 ipak uspio malo povezati do tad nepovezane redove i vratiti se u utakmicu. Domaće je u prvom poluvremenu predvodio Thompson s 13 poena i 4 skoka, a po 5 koševa sz zabili Carter i Mavra (3 asistencije), dok su goste iz Bara predvodili Miković sa 12 i Jeremić s 9 (trice 3/3) poena. Zadrani su nadskakali goste (18/11), a Mornar je isporučio više asistencija (6/11) i bio uspješniji u šutu (44/50 posto), a posebno su loši Zadrani bili s linije slobodnih bacanja koje su šutirali mizernih 7/14.

Košem Thompsona smanjili su domaći odmah na -2, imali i šut za vodstvo ali je tricu promašio Carter, što su gosti iskoristili i novim vezanim tricama Mićovića opet pobjegli na velikih +8, 38-46. Čudesni Thompson prvo zakucava pa zatim pogađa oba bacanja no Mihailović uzvraća desetom tricom gostiju. Do isteka treće dionice Zadrani su zadržali minus od 4 poena te se u četvrtu četvrinu ušlo rezultatom 50-54.

Početak četvrte dionice obilježili su Zadrani tricama Cartera i potom Bursaća za prvo vodstvo Zadra nakon 11-9 iz prve četvrtine i Pavičević je prisiljen na minutu odmora. Do 65-63 i 66-65 utakmica je bila u egalu jer se igralo koš na koš, Zadar je imao svoje šanse da povede i većom razlikom ali ih je propustio neforsiranim i često glupim pogreškama što gosti koriste i preko Jeremića koji nakon trice zabija i tri bacanja za 66-71, dvije minute prije kraja. Ušlo se u penal završnicu koju pametnije i kvalitetnije koriste gosti, prije svih Gordić koji zabija 5 poena s linije, a utakmicu svojom drugom tricom zaključuje Thopmson za konačnih 71-76 i zasluženu pobjedu gostiju iz Bara.

Zadar je imao svoju šansu, vratio se s visokih -15, u završnici vodio i imao sve u vlastitim rukama ali umor i dekoncentracija su u konačnici presudili. Kad je najviše trebalo, Zadrani su stali i poklonili suparnicima vrijednu pobjedu i to u sudaru s direktnim konkurentom u borbi za ostanak u ligi.

Kompletna statistika

Zadrane je i večeras predvodio čudesni Thompson, centar kakvog Zadar nije imao još od vremena Gečevskog, koji je utakmicu završio s 27 poena, 12 skokova i čak 5 blokada (valorizacija 40!) ali je ostao usamljen. Carter niti večeras nije bio na razini svojih najboljih partija, zabio jest 15 poena uz 4 asistencije ali i očajan šut iz igre (3/10), dok je 11 poena dodao Bursać. Mavra, koji je predugo silovao loptu, protegnuo svaki napad na dvadesetak sekundi i prečesto dovodio suigrače pred gotov čin, zabio je 7 poena uz 4 skoka, 4 asistencije i 4 izgubljene lopte.

Kod gostiju iz Bara Jeremić je zabio 18, Gordić 15 uz 8 asistencija a Miković je utakmicu završio s 14 koševa i 6 skokova.

Zadrani su novim, devetim porazom (skor 2/9) ostali prikovani za dno ljestvice zajedno sa momčadi Splita, Krka im bježi jednu a Mornar i Borac dvije pobjede.

Sljedeću utakmicu u regionalnoj ligi Zadrani će igrati sljedeće nedjelje, 19. prosinca u podne u Beogradu protiv momčadi Mege.